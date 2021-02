Carro de Tiger Woods capotou nos Estados Unidos Reprodução

Por Estadão

Publicado 24/02/2021 10:09 | Atualizado 24/02/2021 10:11

Rio - Maior campeão da história do golfe mundial, o americano Tiger Woods está consciente e se recupera bem depois de ser operado para reparar lesões sofridas em um grave acidente automobilístico na terça-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o hospital Harbor-UCLA Medical Center, o golfista teve lesões expostas em duas partes da perna direita, além de lesões nos ossos do pé.



"Agradecemos a todos pelo apoio e mensagens esmagadoras durante este momento difícil", informou um comunicado oficial nas redes sociais do atleta, que foi divulgado no final da noite desta terça-feira. "Como relatado anteriormente, Tiger se envolveu em um acidente de carro esta manhã na Califórnia. Ele foi submetido a um longo procedimento cirúrgico na perna e tornozelo direito inferior depois de ser levado para o hospital".



Ainda na nota publicada nas redes sociais de Tiger Woods, um relatório médico assinado por Anish Mahajan, diretor-geral do Harbor-UCLA Medical Center, explicou os detalhes dos procedimentos pelo qual o jogador passou nesta terça-feira.



"O Sr. Woods sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Harbor-UCLA Medical Center em trauma ortopédico. As fraturas expostas cominutivas que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O trauma no músculo e tecido mole da perna exigia a liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço", disse.



ALTA VELOCIDADE - Alex Villanueva, xerife de Los Angeles, afirmou, nesta terça-feira, que o golfista Tiger Woods estava dirigindo em alta velocidade, nesta terça-feira, quando sofreu um acidente de carro em uma rodovia próxima de Los Angeles, na Califórnia. Segundo o policial, exames apontaram que o norte-americano, de 45 anos, que sofreu graves lesões nas pernas, não estava sob efeito de bebida alcoólica e de nenhuma droga. Ele não corre risco de morte.



Segundo as autoridades, o carro de Tiger Woods bateu em um canteiro central, atravessou duas pistas na direção contrária, capotou várias vezes e acabou de lado em uma ribanceira. A superestrela do golfe teve que ser retirada de dentro do carro pelo pára-brisa, mas estava consciente e chegou a falar com os bombeiros. Uma ambulância o levou até o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia.



Os airbags dispararam e o interior do carro permaneceu basicamente intacto, o que, segundo o policial Villanueva, "salvou a sua vida". A frente do veículo ficou destruída. "Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia, sofreu múltiplas lesões nas pernas e foi submetido a uma cirurgia", disse seu empresário, Mark Steinberg.



A estrada de duas pistas utilizada por Woods tem curvas através dos subúrbios de luxo de Los Angeles e o lado norte no qual o golfista estava dirigindo desce abruptamente o suficiente para que os sinais



avisem os caminhões para usar marchas mais baixas. O limite de velocidade é de 70 quilômetros por hora.



Woods esteve em Los Angeles no fim de semana como anfitrião do torneio no Riviera Country Club, onde entregou o troféu ao vencedor no domingo. Ele deveria passar a segunda e a terça-feira filmando com a Discovery GOLFTV, com quem tem contrato.



Tiger Woods vinha se recuperando de uma cirurgia nas costas realizada em 23 de dezembro. Foi sua quinta cirurgia no local e a primeira desde que sua coluna vertebral foi fundida em abril de 2017, o que lhe permitiu encenar um retorno notável em 2019. Ele é destaque do golfe desde 1997, quando tinha 21 anos.