Publicado 27/02/2021 00:00

O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, é o favorito do Vasco para assumir o clube e começar a reestruturação para a Série B. Não só para a Segunda Divisão, mas para a trajetória do Gigante da Colina no que diz respeito à reformulação. Estamos falando de uma equipe que precisa detectar erros e começar do zero. Marcelo Cabo é carioca, mas nunca treinou uma equipe grande do Rio. Já afirmou diversas vezes que tem vontade e um sonho de trabalhar no estado em que nasceu. A entrevista de Jorge Salgado e todos os seus homens fortes foi importante para dar uma satisfação para a torcida do Vasco. Disseram até que o clube tem condições de "se recuperar rápido", o que duvido muito. Mas tentaram dar esperança para a torcida vascaína, machucada, mas ainda presente para dar o apoio que a instituição precisa. Cabo sabe da necessidade. Apesar de estar em um equipe organizada como o Atlético-GO, o Vasco é o Vasco. Oportunidade única na carreira. Que pense bem antes de tomar uma decisão...

O FLU DEPENDE DO PALMEIRAS

Nos próximos dois domingos, Grêmio e Palmeiras decidem a Copa do Brasil. São historicamente rivais em grandes competições. O Alviverde conseguiu um título na temporada atual, aliás, "O" título. Libertadores não é pra qualquer um. O Grêmio tenta salvar a temporada com um troféu nacional. A conquista do Palmeiras põe o Flu na fase de grupos da Libertadores. Sabemos para quem torcer...

ALVO DO FOGÃO

O Botafogo segue reestruturando o clube para a temporada 2021 e a hora de escolher o CEO está chegando. Jorge Braga, que já foi executivo de empresas como Embratel, Telemar e Lexmark Brasil, é o nome preferido da cúpula alvinegra para profissionalizar o departamento de futebol. Não tenho dúvidas de que esse é o caminho para entenderem como funciona o futebol atualmente. É hora de organização e os caminhos que Vasco e Botafogo estão tomando são cruciais para os novos capítulos.

RESSACA E UM NOVO CAPÍTULO

Ser campeão brasileiro não é uma coisa qualquer. A falta da torcida influencia na comemoração da conquista, mas temos que valorizar o que o Flamengo fez. Só que, cada vez que você ganha, a régua da cobrança fica maior. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores estão na memória e 2021 vai ser um ano de muita cobrança para o mata-mata. Ceni (foto), pelo menos, vai ter tempo para não ser massacrado pelo trabalho dos outros técnicos. Grande fase!