A defesa do Flamengo tem sido o ponto mais fraco do time na temporada 2020. Tanto Domenèc quanto Rogério Ceni tiveram problemas para achar um sistema defensivo sólido. O Flamengo tem a pior defesa entre os sete primeiros da competição, com 45 gols sofridos, e esse número só não é maior porque Ceni tirou um coelho da cartola: colocou Willian Arão de zagueiro. Mas o que tinha sido genial não acontecerá no domingo. O volante zagueiro fraturou um dedo do pé em casa e não joga diante do Internacional. O favorito para assumir a vaga ao lado de Rodrigo Caio? Gustavo Henrique, um dos jogadores que a nação rubro-negra mais contestou na temporada. E o pior: tirando o Flamengo, com 65 gols, o Inter, com 60 bolas nas redes, tem o melhor ataque da competição e deve contar com o retorno de Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileiro, ao time titular. É acreditar que o time reagirá bem, não só pela perda de Arão, mas como um todo no sistema defensivo. E confiar que os craques vão decidir lá na frente!

DERROTA ANIMADORA

O Corinthians foi superado pelo Santos em jogo atrasado na quarta-feira e isso acaba sendo animador para o Vasco. Com 49 pontos, o Timão viu o Peixe abrir quatro de vantagem na disputa por vaga na pré-Libertadores. Ou seja: já não é mais um jogo de vida ou morte e o Vasco, que nunca venceu o Timão em Itaquera, quer aproveitar o momento. Adiantou a viagem para hoje e toda a delegação foi junto.

AULA DAS MENINAS

O Brasil derrotou a Argentina por 4 a 1 em um torneio internacional, que está sendo realizado em Orlando, nos Estados Unidos, e estreou voando logo no clássico. Marta (foto), Debinha e Geyse, que marcou duas vezes, decretaram a goleada. A técnica Pia Sundhage, que renovou seu contrato recentemente, vai preparando a equipe para a próxima Olimpíada e também para a Copa do Mundo.

PROCESSO SELETIVO

O Botafogo já começou a planejar a próxima temporada, que infelizmente será na Série B, mas que precisa de uma virada de chave para iniciar o processo de reestruturação do clube. A diretoria vem fazendo um processo seletivo interno com vários técnicos, passando pelo crivo da cúpula de futebol, com uma situação definida: tem que ser um nome que irá conduzir o vestiário com firmeza, qualidade e experiência. É o que falta para fechar o planejamento inicial.