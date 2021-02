Flamengo está perto de mais um título do Brasileirão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Edilson Silva

Publicado 25/02/2021 06:00

E chegamos ao fim de mais um Campeonato Brasileiro e mais uma temporada da "Em Grande Fase" por aqui. Ou melhor, chegaremos nesta noite com todas as partidas da 38ª rodada do Brasileirão. Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco, infelizmente, devem integrar os rebaixados. É entristecedor sentir a ficha caindo de que dois cariocas foram rebaixados para a Segunda Divisão. E, para ser muito sincero, nem acho que time para isso eles tinham. Deveriam ter ficado. Mas é o que sempre digo: nunca é tarde para recomeçar. Dois para baixo e dois para cima. O Fluminense tenta carimbar a vaga direto na Libertadores e coroar a já maravilhosa campanha. Para isso precisa vencer o Fortaleza, torcer para o rival Flamengo ganhar do São Paulo e, infelizmente para os Tricolores, ver o time da Gávea ser campeão brasileiro mais uma vez. Meu pensamento é esse pois o futebol carioca vem em primeiro lugar. O Flu tem tudo para se reconstruir e voltar a disputar grandes coisas, inclusive contra o Fla, e o Rubro-Negro quer seguir colhendo os frutos que plantou ao longo dos últimos anos. Grande fase!

Adeus, Luxa

Luxemburgo deve sair do Vasco ESTADÃO CONTEÚDO

O que era esperado, e eu entendo como ideal, vai acontecer. Vanderlei Luxemburgo vai se despedir do Vasco na partida contra o Goiás, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada oficialmente pelo Gigante da Colina e creio que o entendimento é claro: o Vasco precisa de novos ares. A história de Luxa é inconfundível. Sou fã por tudo o que fez. Mas é hora de descansar. Boa sorte ao pofexô e muita sabedoria ao Cruz-Maltino na escolha do próximo comandante...

Golaço

O Flamengo e a Secretaria Municipal de Esportes vão assinar um convênio que dará direito aos atletas de destaque nas Vilas Olímpicas de fazerem testes e serem aproveitados pelo time da Gávea. Um golaço do presidente Rodolfo Landim e também do secretário Guilherme Schleder, que costuraram esse acordo benéfico para todos os lados. Esporte é lazer, cultura e inclusão social.

O legado

Fred anunciou que irá cumprir seu contrato com o Fluminense e se aposentar em 2022. Ídolo máximo, o legado que o camisa 9 deixa é muito maior do que apenas o que fez em campo. Sinal disso foi essa declaração: '"A gente quer que os grandes jogadores venham pra cá. Os grandes patrocínios. A gente não quer elogio falso, mas quer reconhecimento. A gente reconquistou tudo e essa reconquista da Libertadores é um recado pra quem está de fora que aqui é um grande clube." Fred é a síntese da grandeza do Flu e a injeção de ânimo que o clube precisava.