Publicado 23/02/2021 00:00

O quarto rebaixamento do Vasco é iminente e deve ser oficializado na quinta-feira, contra o Goiás. Tentaram em 2018 e em 2019 e não teve jeito: promoveram a queda de um gigante mais uma vez. Muitos culpados, como todos os atores políticos que participaram do vexame das últimas eleições, mas nenhum com uma carga tão grande quanto a de Alexandre Campello. Esse reuniu todos os seus erros na gestão de futebol, além da mancha que aconteceu na Lagoa em 2017. Foi naquela eleição, em que Campello foi eleito quando Julio Brant deveria ter vencido o pleito, que o Vasco fez mais uma ruptura em sua história. E o sinal disso veio rápido dentro de campo. Uma gestão que nunca colocou salários em dia, que não passava confiança para o grupo e seguia tomando as decisões erradas. Total desconhecimento do esporte e, nesta temporada, sem a ajuda da torcida para carregar o time nas costas, enfim, eles conseguiram. Agora, Jorge Salgado terá três anos complicados, mas urgentes na retomada. Essa torcida com milhões de apaixonados não pode mais sofrer assim.

O CRAQUE DOS GRANDES JOGOS

Gabigol fez mais um gol decisivo e aumentou mais uma vez sua idolatria com a camisa rubro-negra. Mas, se você pensa que estou falando dele no título, está enganado. Quero chamar a atenção para De Arrascaeta, o uruguaio que desfila qualidade com a camisa do Fla e muito poder de decisão. Um gol e uma assistência magistral. É um prazer ver esse gringo jogar. E aí, Tite, está faltando o quê? Brincadeiras à parte, só temos que agradecer!

PREJUDICARAM O FLU

O jogo entre Fluminense e Santos era para o Tricolor seguir sonhando com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas a arbitragem foi o assunto principal. Expulsaram o Nino de forma patética, deixaram passar a solada do Luiz Felipe, não expulsando o jogador do Peixe. Tiraram as chances da campanha tricolor terminar em vaga direta. CBF cada vez mais zoneada nesse sentido...

É COM VOCÊ, FLAMENGO

O roteiro do futebol brasileiro colocou o Flamengo na última rodada com chances de ser campeão dependendo de si mesmo. Aliás, o Fla se colocou nessa situação. Mas o rival será o maior algoz dos tempos recentes do rubro-negro: o São Paulo, que vai jogar com força máxima mesmo classificado para a Libertadores. O Fla ainda não venceu o Tricolor paulista, time de coração de Rogério Ceni, na temporada. E tem dia melhor do que quinta-feira para resolver isso?