Por O Dia

Publicado 21/02/2021 10:00

Rio - A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é desesperadora. Após a goleada do Bahia sobre o Fortaleza no último sábado, o Cruzmaltino chegou aos 90% de risco de rebaixamento. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia e estão registados no portal "Infobola".

Coritiba e Botafogo estão matematicamente rebaixados. Além do Vasco, o Goiás também tem 90% de risco de rebaixamento. O Fortaleza aparece com 16%, o Bahia com 3% e o Sport tem apenas 1%.



O Cruzmaltino pode ser rebaixado neste domingo. Caso perca para o Corinthians, em São Paulo, a queda estará matematicamente consumada. Em caso de empate, o Vasco fica em situação quase reversível, tendo que vencer o Goiás na última rodada e reverter 12 gols de diferença no saldo.