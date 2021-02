Por O Dia

Publicado 20/02/2021 00:00

O Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos desde 2003, buscando se atualizar e andar de acordo com as maiores ligas de futebol do mundo. De lá para cá, muitos títulos emocionantes foram conquistados com partidas decididas nos minutos finais. Discordo de quem diz que não há emoção. Mas todo amante de futebol tem aquela saudade do Brasileirão mata-mata. Com final. E, depois de quase 20 anos, o que vai acontecer entre Flamengo e Internacional, amanhã, é o mais próximo do saudoso. Dois times que lideram a competição, com um ponto de diferença, e vêm sendo as melhores equipes do Brasileirão. O artilheiro Thiago Galhardo é do Inter, mas o Fla tem uma constelação de craques. O Colorado está na frente, mas o Rubro-Negro joga em casa. Tudo isso na penúltima rodada. É a sensação da nostalgia voltando aos nossos lares. Nervosismo, expectativa e um grito dentro de cada um que é apaixonado pelo maior esporte do Brasil e do mundo. Prepare-se porque a hora está chegando...





A DÚVIDA DE BENÍTEZ

O Vasco adiantou sua viagem e treina hoje no CT do Palmeiras para enfrentar o Corinthians amanhã. A torcida já adotou a #MilagredeItaquera para buscar amenizar a agonia de um quarto rebaixamento. Mas Benítez é dúvida. Não treinou durante a semana e pode ficar fora do duelo. Mesmo assim viajou para tratar e tentar ter condições de jogo. O milagre já tem que começar por aí... Eu acredito!

ALGUÉM DUVIDA DO FLUMINENSE?

É jogo duro. O Santos vai entrar com sangue nos olhos buscando algo que o Fluminense já conquistou neste Campeonato Brasileiro: a classificação para a pré-Libertadores. Só que o Fluminense quer outra coisa melhor ainda, que é a vaga direta na fase de grupos da maior competição da América. O Flu não perde fora de casa há mais de um mês e eu não duvido nada de que aprontar na Vila Belmiro é o objetivo... Grande fase!

MAIS UM DO CRAQUE

Que Éverton Ribeiro é um dos grandes craques do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, ninguém tem dúvidas. Quantas pinturas e jogadas magistrais do camisa 7 do Flamengo, você se lembra? Várias. Em 2020, ele fez um golaço contra o Fortaleza, eleito o mais bonito do Brasileiro, ganhando de outra pintura do Rio: a bicicleta de Benítez. Ficou no futebol carioca, está tudo certo. Parabéns ao craque!