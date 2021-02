Neto Divulgação/Band

Publicado 26/02/2021 12:00

Rio - O ídolo do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, comemorou o título do Flamengo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ex-jogador mandou um recado para quem estava torcendo pelo título do Internacional e cobrou gratidão dos Rubro-Negros.

"Flamengo campeão, graças ao Corinthians. É campeão e tem que agradecer a nós. Aqui é Corinthians, f... quem está triste, quem estava torcendo pelo Internacional. O Flamengo é campeão", postou o ídolo corintiano.



Internacional e Corinthians tem um passado recente de rivalidade. O Timão conquistou um Brasileiro em 2005 e uma Copa do Brasil em 2009 em cima do clube gaúcho. O empate sem gols na última quinta-feira deu o título do Brasileiro ao Flamengo, porque o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo, no Morumbi.