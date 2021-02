Neto Divulgação/Band

Rio - A expulsão de Rodinei na partida entre Flamengo e Internacional segue repercutindo. O apresentador da Band, Neto, disparou contra Filipe Luís por conta da postura do jogador. O lateral do Rubro-Negro curtiu um post do jogador colorado ao criticar a decisão da arbitragem em expulsá-lo na partida. A atitude irritou o ex-jogador do Corinthians.

"Filipe Luis, por que você não é homem o suficiente para falar o que você pensa? Se você acha que está certo (o post do Rodinei), por que você não fala que a expulsão não era para ser? Por que você não falou para o árbitro? Por que você está pipocando desse jeito? (...) Por que você não é homem o suficiente para falar que não foi nada? Fala para a torcida do Flamengo, para a imprensa", disparou Neto, em participação no programa "Baita Amigos".

Filipe foi citado várias vezes no vestiário do Inter nos momentos que sucederam o jogo. O próprio teria dito, em campo, que o lance em que Rodinei o acerta numa dividida não era para cartão vermelho. "O jogador deles, Filipe Luís, disse que não era lance para cartão vermelho. Que tinha sido sem querer", disse o capitão do Inter, Rodrigo Dourado.



O lance aconteceu no começo do segundo tempo. A partida estava empatada naquele momento. Com um a menos, o Internacional acabou sofrendo o segundo gol do Flamengo, que assumiu a liderança do Brasileiro.

Na última rodada, o Rubro-Negro precisa de uma vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, para ser campeão do Brasileiro. Em caso de tropeço do clube carioca, o Colorado será campeão, caso derrote o Corinthians, em Porto Alegre.