Soteldo e Fábio Santos disputam a bola em Santos x Corinthians Ivan Storti / Santos

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 21:15

Em partida atrasada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na Vila Belmiro, gol de Marcos Leonardo. O resultado é ruim para Flamengo e Vasco, pensando na reta final da competição.



Com a derrota, o Corinthians ficou em 10º lugar com 49 pontos, em situação delicada na luta por uma vaga na Libertadores, a quatro pontos do Santos, oitavo colocado. Com isso, precisará vencer o Vasco, na Neo Química Arena, de qualquer maneira no domingo, às 16h, para ter alguma chance de brigar pelo G-8. Se o Cruzmaltino perder, pode ser rebaixado dependendo de outros resultados.



Entretanto, mesmo se vencer o Vasco, o Corinthians pode chegar para o duelo com o Internacional, na última rodada, já sem chance alguma e desmotivado. Neste caso, seria ruim para o Flamengo, caso dependa de um tropeço do Colorado para ser campeão. Para não depender dos paulistas, basta o Rubro-Negro vencer os gaúchos no domingo, às 16h.