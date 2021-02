Por IG - Gente

Publicado 24/02/2021 16:04

Rio - Nego Di fez uma live para acompanhar a eliminação de Karol Conká, no 'Big Brother Brasil 21', na noite de terça-feira. Ao salvar o vídeo no Instagram, o humorista fez um pedido para Boninho, diretor do reality.

"Boninho, estou desempregado... Me liga antes que o Silvio Santos o faça! beijos", escreveu ele.



Na live, Nego Di ainda disse que a Karol Conká acabou com a vida dele. "Independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ficou lá. E eu só desejo para a Karol que ela vá tomar no c* dela, vai pra p*** que pariu. Por que ela ajudou a acabar com a minha vida", disse.