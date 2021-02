Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

Desde que a MP do Mandante perdeu a validade, a discussão sobre direitos autorais no Brasil foi jogada para escanteio, principalmente com a reta final das competições. Mas, já no primeiro semestre de 2021, podemos ter novidades. O presidente Jair Bolsonaro trabalha nos bastidores para publicar, nos próximos dias, uma nova versão da MP do Mandante. O intuito é retomar a discussão sobre os direitos de transmissão no futebol brasileiro, principalmente agora que, dia após dia, as coisas estão se acertando no mercado financeiro. Há quem afirme que Bolsonaro já assinou o documento na última quinta-feira e aguardava o fim do período de Carnaval para publicá-lo no Diário Oficial da União. O próximo passo após a publicação seria tornar a MP uma lei pelos próximos 180 dias. Ver as baixas quantias pagas por emissoras para transmitirem grandes eventos tem me incomodado também. O futebol brasileiro é um produto que precisa cada vez mais ser valorizado. Passou da hora!

PARABÉNS, IMPERADOR!

Foi ontem, mas é sempre bom dar moral a quem nos deu alegrias. Adriano, mais conhecido como Imperador ou Didico, é um ícone não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro no mundo. Não à toa recebeu a alcunha de "único" da Fifa e de "Animal" pelo sueco Ibrahimovic, do Milan. Uma canhota afiada, o sorriso no rosto e muito futebol. O que aconteceu fora de campo é o reflexo de tantos outros jovens. Hoje só quero parabenizar esse cara de bom coração!

CAIRIA MUITO BEM NO FLAMENGO

Gabriel Barbosa, o Gabigol, postou recentemente uma foto ao lado do baixinho e craque Soteldo, do Santos, algo que animou e muito a vida dos torcedores rubro-negros nos últimos dias. E nos corredores da Gávea já se fala que o venezuelano é o nome forte para o time do técnico Rogério Ceni na próxima temporada. Vamos ser sinceros? Cairia como uma luva. Joga muito!

REFORÇOS PARA A RETA FINAL

Fred e Paulo Henrique Ganso estão em fase final de recuperação no Fluminense. Em outros tempos, se imaginaria o ganho técnico (que continua existindo), mas, faltando dois jogos para o Flu no Brasileirão, sinto que esses dois vão ajudar mais fora de campo do que dentro dele. Têm experiência, bagagem e sabem o que é passar por uma pressão absoluta. O futebol não é só o que acontece dentro de campo. A mentalidade dos dois vai ser essencial.