Publicado 23/02/2021 14:27

Rio - A TV Globo pode ter um novo horário de futebol aos domingos. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do "R7", a ideia da emissora, a partir de 2022, é exibir os jogos às 18h, já que não contará mais com o apresentador Fausto Silva.

O canal ainda estuda alternativas para preencher a lacuna que será deixada por Faustão, que já teve sua saída confirmada. A ideia é exibir ou dois filmes na parte da tarde, de acordo com a necessidade. Também não está descartada a criação de um novo programa.

Com a mudança para 18h, o futebol passaria a entregar a programação para o Fantástico, que continuará entrando no ar às 20h.