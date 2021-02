Flamengo está perto de mais um título do Brasileirão Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:08 | Atualizado 23/02/2021 19:08

Rio - Mesmo com a irregularidade, trocas de treinadores e pandemia, o Flamengo está bem perto de conquistar novamente o título do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de vitória em meio a grandes dificuldades prova a qualidade do elenco rubro-negro. Na opinião do comentarista da SporTV e ídolo do Vasco, Pedrinho, a diretoria do clube carioca deu sorte na montagem do atual elenco.

"O Flamengo não imaginou montar um time com esses atletas juntos. Apenas saiu contratando e teve a sorte de ter um treinador que soube encaixar todos eles dentro de campo. Não houve o planejamento antes das contratações. Eles iam disputar posições entre si. Foi o Jorge Jesus que deu essa possibilidade", disse Pedrinho durante participação no 'Seleção Sportv'.

Publicidade

Os comentários de Pedrinho foram reforçados pelo narrador da Rede Globo, Luís Roberto. Na opinião dele, o trio ofensivo rubro-negro (Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol) tinha muita qualidade, mas não havia rendido tanto em outros clubes, quanto rende no Flamengo.



Publicidade

"Ninguém imaginaria que Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol funcionariam tão bem juntos. É impressionante o número de gols e assistências deles juntos. É impressionante o número de gols e assistências deles juntos. Isso não acontece só porque você contratou caras de altíssimo nível. Não é uma fórmula que basta você contratar, que dará certo. Mas no Flamengo, esses três deram muito certo. É uma química absurda que rola entre eles, e o Gabigol não só é decisivo, como é a peça-chave. Ele escolhe como os outros vão flutuar em torno dele", opinou.