Gerson foi um dos destaques na vitória do Flamengo contra o Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 19:33

Rio - O Flamengo venceu o Vasco na última quinta-feira e entrou de vez na briga pelo título do Brasileirão. Destaque da partida, o meia Gerson foi elogiado pelo comentarista Pedrinho na edição de hoje do 'Seleção Sportv'. Para ele, é incompreensível o jogador do Flamengo não ser convocado para Seleção Brasileira.

"O modelo de jogo que o Rogério Ceni está colocando no Flamengo é de pressão após perder a bola, recuperação no campo de ataque e sufoco ao adversário. O cara fundamental para esse jogo acontecer é o Gérson. Esse cara não pode ser mais injustiçado na Seleção Brasileira. Ele joga muita bola. Parece que ele joga em um nível diferente dos outros atletas. Ele não se assusta com nada, domina o meio de campo como poucos", disse Pedrinho.

Apresentador do 'Seleção Sportv', André Rizek elegeu Bruno Henrique como melhor jogador da partida.

"A impulsão do Bruno Henrique no gol do Flamengo me lembrou grandes craques do futebol mundial. Eu não vou citar nomes porque não quero virar meme. Mas não estou comparando futebol, e sim a impulsão. É impressionante como o Bruno Henrique sobe para cabecear. Aliás, quando ele e o Gabigol estão jogando o máximo que podem é impossível parar. Não tem jeito. Para os padrões do futebol brasileiro esses dois são muito acima da média", completou.

O próximo compromisso do Flamengo será no próximo domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, em São Paulo. A bola rola às 20h30. Com 64 pontos, o Flamengo está na segunda colocação e ainda enfrentará o colorado, que tem 66 pontos.