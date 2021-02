Neto, apresentador da Band Reprodução

Por Lance

Publicado 25/02/2021 16:24

Rio - O apresentador Neto, da Band, se empolgou com a reta final do Brasileirão 2020. Enquanto escalava o elenco do Flamengo para a partida contra o São Paulo logo mais, nesta quinta-feira, ele rasgou elogios para o rubro-negro Gerson, a quem denominou "o Pelé dos volantes". No programa "Os Donos da Bola", Neto cravou que Gerson jogaria as Copas de 58, 62 e 70.



"O Gerson (do Flamengo) jogaria na Copa do Muno de 58, 62 e seria titular na Copa de 70. Ele engole todos os volantes do mundo. O Gerson é o maior volante do futebol mundial, o maior de todos os tempos. Ninguém joga igual a esse cara. O maior volante que eu vi jogar", comentou ele.

Publicidade

Assim como Casagrande, Neto ainda enalteceu o meio-campista Everton Ribeiro e criticou o treinador da Seleção Tite por não chamar Gerson para a convocação. Além disso, o volante do Flamengo foi chamado de "Pelé de volante"



"O Gerson joga de lateral, zagueiro, goleiro, meia... Se colocar de centroavante, ele joga. Você é o Pelé de volante, Gerson. Você é um dos maiores volantes do futebol mundial. Nem o De Bruyne, que não é um volante, é um jogador mais de frente, joga igual a você. É o maior jogador do mundo na sua posição".



O jovem atleta do Flamengo pode conquistar seu segundo Brasileirão na carreira nesta quinta-feira. Após ganhar a competição em 2019 com o clube, Gerson estará em campo contra o São Paulo, no Morumbi, e precisa vencer para ser campeão. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília).