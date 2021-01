Gerson Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 17:25

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o futuro dos jogadores do Flamengo, caso deixem o clube carioca. Apesar de elogiar a qualidade dos atletas, ele afirmou que o mercado para eles no futebol europeu não é tão grande.

Publicidade

"O Gerson jogando o que está jogando, vai voltar para a Europa, vai jogar aonde? No Sassuolo? O Willian Arão vai jogar em qual time? No PAOK, da Grécia? Será que vale a pena", disse em participação no podcast "Posse de Bola" do portal "UOL".



Ao comentar sobre o momento do Flamengo na temporada, o jornalista afirmou que os jogadores precisam ser cobrados. "Eles têm estrutura, salários em dias é natural que sejam cobrados sim pelos torcedores", afirmou.