Hugo Souza e Nathássia Brito Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 11:00

Rio - Após o término de uma temporada bastante marcante, com altos e baixos, o goleiro do Flamengo, Hugo Souza viajou com sua noiva, Nathássia Brito, para Fernando de Noronha. O jovem, de 22 anos, publicou uma foto nas redes sociais durante a viagem. "Cada detalhe fica ainda mais incrível com você. Te amo!", escreveu na legenda.



O ano de 2020 foi muitas emoções para Hugo Souza dentro e fora dos campos. Além de ter se destacado pelo Flamengo, o jogador chegou a se separar da noiva em novembro. Porém, antes da virada do ano, os dois acabaram reatando.



Hugo Souza foi o goleiro titular do Flamengo na reta final do Brasileirão. O jogador atuou em 27 partidas pelo Rubro-Negro. Ele comemorou o título dentro de campo mesmo com a derrota para o São Paulo na última rodada da competição.