Rodrigo Caio Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:44

Rio - A temporada de 2020 foi de dificuldades, mas terminou de forma positiva para Rodrigo Caio. Após ter em 2019 o melhor ano da carreira, o zagueiro de 27 anos, sofreu com lesões no ano passado. Recuperado a tempo de participar do título brasileiro do Flamengo, o defensor afirmou que acredita que mesmo com o ano complicado está entre os melhores da posição no país.

Publicidade

"Acredito que sou um dos melhores zagueiros do Brasil pelas qualidades que adquiri ao longo da minha carreira”. disse em entrevista exclusiva ao programa "Esporte em Debate", da Rádio Bandeirantes.



Em 2020, Rodrigo Caio foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira, porém, algumas lesões o atrapalharam e ele atuou em apenas 32 jogos na temporada. O zagueiro do Flamengo também abordou a parceira com Rogério Ceni, que assumiu o Rubro-Negro no meio do Brasileiro.

Publicidade

"Caramba, ele é muito corajoso. Esse cara acabou de encerrar a carreira num clube que o idolatra e já assume esse desafio de ser técnico", disse.