Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o Arsenal - Divulgação/Arsenal

Aos 34 anos, defensor não renovará contrato com o ArsenalDivulgação/Arsenal

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:08

Rio - O zagueiro David Luiz causou euforia entre os torcedores do Flamengo nesta quarta-feira. O defensor publicou uma foto em seus storys do Instagram com a música "Aquela abraço", que cita em um trecho a torcida rubro-negra.

David Luiz postou um vídeo no Rio de Janeiro. Detalhe que a sequência da música é: “Alô torcida do Flamengo, aquele abraço!”. pic.twitter.com/Q8ZLSLFIQC — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 2, 2021 se eu tô iludido com o David Luiz no Flamengo? claro que nao KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — marcos. (@crfmarkuique) June 2, 2021 Publicação de David Luiz no Rio de Janeiro deixa torcida rubronegra na expectativa ! pic.twitter.com/5wK4nGXIXo — Marquinhos Assunção (@MarquinhosAssu2) June 2, 2021 David Luiz e Diego Ribas aparentemente estavam juntos nos últimos dias pic.twitter.com/x4BdIneUjT — Flamenguismo (@flamenguismo_) June 2, 2021 com cainho e david luiz na zaga eu ia ficar nojenta — beatriz (@njxbea) June 2, 2021 Após a publicação de David Luiz, diversos rubro-negros foram à Web para repercutir o fato e se animaram com a canção.

Publicidade

Apesar da animação da torcida do Flamengo, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, declarou recentemente que o clube não possui interesse em contratar David Luiz.