Lucas Paquetá (esquerda) e Vinícius Júnior (direita) formaram dupla no Flamengo e hoje representam a Seleção Brasileira Reprodução

Por LANCE!

Publicado 02/06/2021 10:44 | Atualizado 02/06/2021 10:45

Rio - Enquanto estão concentrados na Granja Comary, na região serrana do Rio de Janeiro, treinando pela Seleção Brasileira, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vini Jr receberam de presente camisas do Flamengo. Os dois são crias da base Rubro-negra e chegaram a atuar juntos na equipe profissional do clube.

"Bateu saudades... Obrigado Flamengo pelo presente", agradeceu Lucas Paquetá em seu Instagram.

"Sei que não existe história de amor mais bonita", homenageou Vinícius Jr em sua conta pessoal.