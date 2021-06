Isadora Pompeo fala sobre o fim do casamento com Thiago Maia Reprodução/Montagem

Rio - Uma linda cerimônia de casamento, em fevereiro, foi marcada por declarações de amor. No altar, dois conhecidos do público: a cantora gospel Isadora Pompeo e o jogador do Flamengo Thiago Maia. Mas, apenas dois meses após a união, o relacionamento chegou ao fim. Pela primeira vez após a separação, Isadora foi às redes sociais falar sobre o assunto e pontuou detalhes do que levou seu casamento ao fim.

"Tudo o que aconteceu na minha vida nesses últimos meses não foi fácil. Eu estou fazendo isso não só para amenizar a minha dor, mas para ajudar outras mulheres a superarem momentos de dor parecidos com o meu. Como vocês sabem, eu me apaixonei, namorei, casei, eu estava feliz, esperançosa e transbordando de amor. Mas, infelizmente, as coisas mudaram de uma forma repentina. No início, era tudo maravilhoso: cumplicidade, parceria, tudo. Mas depois de casada, eu vivi situações que hoje eu sei como são comuns. Eu precisei encarar muito ciúmes, machismo, preconceito e uma tentativa permanente de controle sobre mim", disse a jovem.

Confira o pronunciamento completo de Isadora: