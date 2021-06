Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe Reprodução

Publicado 01/06/2021 16:18

Rio - Nasceu virada para os likes! Com apenas dois dias de vida, a pequena Maria Alice já acumula 3,1 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, a pequena já era famosa antes mesmo de nascer.

Nos dois dias que antecederam ao parto, o nome de Maria Alice figurou entre os temas mais comentados do Brasil no Twitter. No perfil de Mali, como é chamada pelos pais, os fãs acompanham detalhes do crescimento da pequena e até uma foto do dia do nascimento.

