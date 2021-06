Felipe Roque Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 14:21 | Atualizado 01/06/2021 14:22

Rio - Depois de Malvino Salvador MC Livinho , Felipe Roque se juntou ao time de celebridades que aderiram ao transplante capilar. O ator, que interpretou o rei Ibbi-Sim em "Gênesis", compartilhou a novidade no Instagram nesta terça-feira (1º) e ainda brincou com o resultado após raspar o cabelo para o processo.

"Hoje realizei meu transplante capilar na Smart Hair Clinic e posso dizer que foi mais tranquilo do que eu esperava", afirmou o galã na legenda. Em seguida, Roque agradece a equipe da clínica e finaliza a postagem com bastante humor: "Ps.: mirei no Jason, acertei no Smeagol", escreveu, se referindo ao ator Jason Statham e ao perrsonagem de "Senhor dos Anéis".

Nos comentários da publicação, os seguidores do ator se divertiram com a comparação feita mas acrescentaram suas próprias opiniões. "Tá a cara do Ricardo Vianna", afirmou um internauta. "Jesse Williams, é você?", escreveu outro. Mas também teve quem elogiasse Felipe: "Certamente vai ficar mais gato que já é". "Devo dizer que você ficou muito bem sem cabelo", comentou um seguidor.