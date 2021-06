Zé Felipe e o pai Leonardo Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 01/06/2021 13:34

Rio - Zé Felipe, que celebrou recentemente a chegada de sua primeira filha, Maria Alice, foi diagnosticado com sarna após visitar uma casa abandonada com seu pai, Leonardo - que também contraiu a doença. Quem anunciou o diagnóstico foi Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, via redes sociais. Segundo ela, pai e filho estavam com uma "coceira intensa".



fotogaleria

Publicidade

"Ele [Zé Felipe] acabou de receber um dermatologista aqui numa consulta porque estava coçando demais. Ele foi ver um casa e a casa está há uns 10 anos abandonada. Ele foi lá e o mato estava batendo aqui [em referência à altura do mato] e foi ele, Leonardo, Thiagão e Gustavo verem a casa", contou Virginia, em vídeos publicados nos stories do Instagram.

Virginia Fonseca aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs. "Eu preciso agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a Leonardo, porque, se não, eu estaria aqui cheia de sarna", completou ela, referindo-se ao sogro.

Publicidade

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e mulher de Leonardo, também revelou falou sobre o assunto no Instagram. Filmando o marido se coçando com uma colher, ela brincou. "Lipe, o bicho está pegando aqui, olha. Seu pai também está com sarna, e olha o que ele está usando para coçar essa sarninha... essa colher de pau. Ninguém vai comer aqui em casa mais, amor", declarou Poliana, em tom de humor. Leonardo, então, retrucou. "Sobra mais para nóis (sic.)".