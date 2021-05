Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 12:55 | Atualizado 16/05/2021 12:56

Rio - Após perder 30kg, Jéssica Costa posou de biquíni diretamente de Jericoacoara, no Ceará, mas o clique não agradou todos os seguidores do Instagram. Apesar de receber comentários positivos, houve quem criticasse a filha de Leonardo, que rebateu com educação.

"Desculpa, mas a foto ficou estranha", ponderou uma seguidora, sendo respondida por Jéssica na sequência: "Que pena que você achou estranha... Mas tá desculpada."

Depois, a musa foi questionada sobre qual procedimento utilizou para eliminar os quilos extras. "Fiz dieta e exercício mesmo, por isso está natural! Mas pretendo fazer (procedimento estético) mais pra frente", respondeu Jéssica.