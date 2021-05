Caio é desmascarado ao vivo Reprodução / Globoplay

Publicado 05/05/2021 00:16

Rio – A final do Big Brother Brasil 21 está cheia de surpresas. Na celebração do último episódio, várias revelações estão sendo feitas, mas uma delas nenhum dos fãs do programa esperava. Em vídeo gravado no quarto do Hotel, Caio Afiune revela que o sertanejo que ele realmente queria a torcida não era Rodolffo, mas sim o cantor Leonardo.

Nas redes sociais, o público não poupou o fazendeiro e começou a fazer memes e piadas com a brincadeira feita pelo quadro ‘vai ter VAR’ no BBB, confira:

MEU DEEEEEEEUS! Que mico! Caio é pego na mentira até na final hahhaha #BBB21 — Dantas (@Dantinhas) May 5, 2021

MEU DEUS O CAIO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CALOTEIRO E CAOZEIRO #BBB21 pic.twitter.com/JED1w3W2R9 — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) May 5, 2021

Caio pego no pulo em rede nacional kakkaka

Quem Viih Tube na frente do Caioteiro? #BBB21 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 5, 2021