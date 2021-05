Grazi Massafera e Caio Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 05:00

Bastou Grazi Massafera ir aos stories do Instagram compartilhar que estava de mudança e mostrar suas 'mãos de quem faz mudança', para os fãs da atriz começarem a especular se ela estaria indo morar com o namorado, o ator Caio Castro.

Mas calma, esta coluna entrou em contato com a assessoria da artista, que afirmou que Grazi está mudando para outro imóvel no Rio, enquanto Caio continua morando em seu apartamento em São Paulo. É, não foi dessa vez que a atriz resolveu juntar as escovas de dente com o boy.