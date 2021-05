Anderson Leonardo e Betoh Cascardo no filme 'Contravenção' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 05:00

Já começaram as gravações do filme 'Contravenção', que tem em seu elenco o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo. No longa, o cantor vive um traficante festeiro do Rio de Janeiro chamado 'Bundinha', que tem como seu fiel escudeiro o personagem 'Geleia', um aspirante a bandido e 'X-9', interpretado por Betoh Cascardo (foto). A dupla promete tirar boas gargalhadas do público com essa parceria. Previsto para estrear em agosto deste ano, o filme será exibido e distribuído pelo canal NOW.