Modelo brasileira Cristina Mendonça participa de programa de TV na Itália

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 02:00

Tem brasileiro fazendo sucesso no exterior. A modelo Cristina Mendonça, que vive na Itália, participou do 'Mimo Pesce Show', programa de comédia sobre futebol na TV Cálcio 24 Telelombardia. Ela foi convidada pelo comediante e apresentador da atração, Mimo Pesce.



No programa, a modelo internacional respondeu perguntas sobre o mundo da bola, como questões ligadas ao Campeonato Brasileiro e o Campeonato Italiano, e o que achava da situação atual do futebol no Brasil. Além disso, ela interagiu com internautas on-line e via celular, respondendo perguntas em italiano e português .

Cristina disse ter adorado a experiência. "É minha primeira participação na Telelombardia. Espero ser a primeira de muitas", afirmou a modelo, que atualmente é capa da Gmaro Magazine e está focada nos seus projetos. Ela ainda garante ter muita novidade em breve .