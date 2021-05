Mc Danny é a nova parceria de Mc Kekel Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 05:00

As batidas envolventes de MC Kekel se encontram com o brega funk de MC Danny e o resultado é a música 'Quem Mandou'. A faixa, produzida pelo DJ RD, ganhou arranjos de sanfona e teclado, trazendo também uma pegada dançante do forró. A parceria inédita já está disponível em todas as plataformas de streaming pela Som Livre. Com produção da KondZilla, o videoclipe traz Kekel e MC Danny se aventurando no palco de um karaokê de bar.

'Quem Mandou' é o quarto lançamento do MC Kekel pela Som Livre neste ano. O cantor está apostando pesado em convidados especiais para suas produções. Em março, ele apresentou o funknejo 'É Tão Bom', em parceria com Lauana Prado. Em fevereiro lançou 'Eu Não Tenho Tudo' com MC Rita e abriu o ano, em janeiro, com um feat com Niack, ‘Nervosinha’.