Parte do elenco da novela 'Gênesis', da Record TV Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 05:00

Esta coluna de apenas seis leitores soube que, na semana passada, as gravações de 'Gênesis' que aconteciam em uma pedreira localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, precisaram serem interrompidas por algumas horas, devido a um acidente com um dos atores do elenco.

O artista em questão foi picado por uma aranha do local e apresentou sintomas de dores e inchado na região picada. Imediatamente ele foi socorrido pela equipe da novela e encaminhado a um hospital mais próximo, onde recebeu todo atendimento necessário.

Por sorte, a picada do animal não era venenosa e o ator se recupera bem. As gravacões foram retomadas no mesmo dia, após a certeza de que nada grave aconteceu. Mas o ator acidentado só retornou ao trabalho no dia seguinte.