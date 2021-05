Thais conta que já ficou com um ator após deixar o 'BBB 21' Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:33 | Atualizado 18/05/2021 13:36

Rio - A ex-BBB Thaís Braz não perdeu tempo e já ficou com um ator após deixar a casa do "BBB 21". Ela fez a revelação em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera. "Eu precisava beijar na boca", disse Thais, sem revelar o nome do felizardo. Thaís também foi apontada como affair do rapper Xamã. No "BBB 21", Thais se esforçou para engatar um romance com Fiuk, mas o ator não parecia estar muito interessado.

Thaís também disse que o local mais diferente em que já fez sexo foi em uma obra. "O meio diferentão é meio clichê, tipo obra. Ele era muito gato. Minhas amigas riram muito de mim e ainda paguei o Uber de volta para ele", contou.

"Já tinha conhecido ele numa festa e tinha beijado ele. Ele não trabalhava na obra, a casa dele é que estava em obra. Ainda fiquei com ele mais vezes depois", disse Thais, que também explicou que a situação aconteceu antes do "BBB".