Rio - Mais de seis meses após ser fotografada aos beijos com Dominic West, na Itália, Lily James decidiu quebrar o silêncio. A estrela do filme "Cinderela" concedeu entrevista ao jornal inglês "The Guardian" sobre a produção "The Pursuit of Love", que conta com West no elenco.



Apesar de não aceitar entrar em detalhes, a atriz admitiu que gostaria de falar sobre o assunto em outro momento.