Thelma Assis e Gizelly Bicalho Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:39

Rio - Thelma Assis, campeã do "BBB20", encontrou pela primeira vez a advogada Gizelly Bicalho, ex-participante do reality com quem ficou confinada. Para celebrar, as duas compartilharam fotos nas redes sociais nesta sexta-feira.



"Olha só quem eu encontrei hoje chegando no job. Que especial te encontrar, @gizellybicalho! Depois de 1 ano poder te rever foi maravilhoso!", escreveu Thelma.