João Luiz e Babu Santana apresentarão programa no Globoplay Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:16

Rio - Após o "BBB21", João Luiz não deixará a televisão brasileira! O professor de geografia estreará como apresentador do "Trace Trends", programa chega ao Globoplay e ao Multishow em junho, abordando a cultura brasileira e afrourbana. Babu Santana, Xan Ravelli e Alberto Pereira Jr. também fazem parte do time no comando da atração.

O professor de geografia será responsável pelo quadro "EducAção", que mostrará projetos e iniciativas voltadas para a promoção da educação e da ciências em bairros de periferia do Brasil. Enquanto isso, Babu Santana apresentará o "Fala Babu", onde compartilhará suas experiências e vivências pessoais, aconselhando e tirando dúvidas do público.

"Trace Trends" estreou no Brasil no dia 20 de novembro de 2019, através de uma parceria entre a RedeTV! e a plataforma francesa Trace TV. A estreia da nova temporada está marcada para 23 de junho, no Globoplay, onde também serão disponibilizados os episódios anteriores. O programa também será exibido semanalmente no canal Multishow a partir de 25 de junho. Zezé Motta, Thiaguinho, e Liniker são algumas das celebridades que já participaram da atração.