Publicado 28/05/2021 17:29

Rio - Pocah se juntou ao time de ex-BBBs entrevistados pelo youtuber Matheus Mazzafera. No vídeo publicado nesta sexta-feira (28), a artista comentou sua relação com os colegas de confinamento após o fim do "BBB21". Ao falar da campeã Juliette, a funkeira revelou que não tem tido sucesso em bancar o cupido para a nova milionária.

"Tô tentando arrumar um paquera pra Ju. Mando vários boys pra ela e ela não aprova ninguém. É difícil", contou Pocah. Mazzafera ainda perguntou sobre um possível romance entre Juliette e Rodolffo ou Arcrebiano, o Bil, que participou de "No Limite".

"Acho que com o Bil pode rolar. Acho. Ela nunca falou nada comigo que pegaria o Bil, mas não sei. Ela falou na casa", respondeu a funkeira. "Não sei se ela ficaria com o Rodolffo", opinou. Além de Juliette, Pocah também tem mantido contato com Carla Diaz, Thaís, Camilla de Lucas e Arthur.

Confira o vídeo completo abaixo!