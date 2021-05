Maraisa confirma namoro com Bil, do "BBB21" Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 10:43

Rio - Maiara e Maraisa participaram presencialmente do "Altas Horas" deste sábado (1), onde Maraisa revelou que já namorou com Arcrebiano, ou Bil, do "BBB21". O apresentador Serginho Groisman havia perguntado se as irmãs acompanham o programa, quando a cantora contou do relacionamento com o ex-BBB.

"Eu tinha um ex lá dentro, né? O Bil é meu ex...", disse a cantora. A atriz Carla Diaz também era convidada do programa e mostrou surpresa com a informação: "Mentira? Tem coisas que eu só fico sabendo aqui fora. Chocada...", disse.

O modelo de 30 anos já trabalhou na equipe de segurança de Marília Mendonça , o que explicaria o contato com Maraisa. "Ele trabalhou com a Marília. Agora está em 'No Limite'. Torci para ele sair mesmo [do BBB], falei: 'Pode sair, Bil. A gente te quer aqui fora, você não precisa passar por isso'", declarou a artista.

Após a exibição do "Altas Horas", Maraisa tweetou perguntando a data de estreia de "No Limite" e fãs já começaram a questionar para quem iria a torcida da cantora.