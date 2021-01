Marília Mendonça reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 21:12

Rio - Participante do '"Big Brother Brasil 21", Arcrebiano já foi segurança de Marília Mendonça. No Twitter, a sertaneja revelou que nunca soube o nome de batismo do brother.

"Tô muito magoada porque não sabia que o nome dele era Arcrebiano kkkkkkkkkkkkk", brincou. Marília contou que ele era conhecido como Bil. "Por mais que agora ache sem sentido esse apelido. Poderia ser Crébi... mais autêntico", completou.

Arcrebiano faz parte do grupo dos anônimos do "BBB 21", o grupo Pipoca. O brother, que já namorou a sertaneja Maraisa, ficou conhecido como Bil durante a adolescência. "Era para ser Clebiano Araújo, mas meu pai foi me registrar e na hora de pronunciar, talvez o cara tenha escutado e digitado de forma errada. Por isso, ficou Arcrebiano. Só a minha mãe me chama de Clebiano", explicou.