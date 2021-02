Dani Calabresa e Richard Neuman reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 17:22 | Atualizado 28/02/2021 18:18

Rio - Dani Calabresa está noiva! A atriz foi pedida em casamento pelo publicitário Richard Neuman, na porta de um castelo da Disney. Ela contou a novidade através do Instagram, neste domingo.

fotogaleria

Publicidade

"Quer vir pra Disney comigo pra sempre? e chorando de alegria na frente do castelo eu disse SIM!!! Te amo", escreveu ela na legenda.

Publicidade

No Instagram Stories, Dani disse que o momento foi muito emocionante: "Os dois emocionados, aos prantos, porque ele parou na frente do castelo e me pediu em noivado. Estou morrendo, Brasil! Olha aqui, família (mostrando a aliança). Mandei mensagem no grupo, mas ninguém respondeu. Acho que está todo mundo emocionado. Foi lindo. Estou suada, chorando, toda borrada...", comentou.