MC Mirella se casa com Dynho Alves no México

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 10:21 | Atualizado 15/02/2021 10:26

Rio - MC Mirella se casou com Dynho Alves. A funkeira anunciou que oficializou a união neste domingo. A cerimônia de casamento aconteceu em Cancún, no México. O noivado de Mirella e Dynho aconteceu no programa "A Hora do Faro", da Record.

"Eu estou feliz, porque eles já estão juntos há 4 anos e só espero que ele a faça feliz", disse a mãe de Mirella, Márcia, à revista "Quem". "Ele é um menino novo, bom, de bom caráter, tem muito que aprender a inda, mas o bom é que ele me ouve", completou.

Mirella e Dynho Alves chegaram a terminar o relacionamento antes de a funkeira entrar no reality show "A Fazenda". Durante o programa, Mirella teve como companheira de confinamento Raíssa Barbosa, que já viveu um romance com Dynho.