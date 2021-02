Beijoqueira! Ticiane Pinheiro comemora sete anos com César Tralli

Rio - Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoraram sete anos juntos. Para comemorar a data, a apresentadora postou várias fotos em que o casal aparece se beijando nas redes sociais. Ticiane e César Tralli começaram a namorar em 2014. Em 2017, eles chegaram a ficar oito meses separados, mas reataram o namoro e se casaram em dezembro do mesmo ano.

"Há sete anos nos conhecemos. Há sete anos senti o gosto do seu beijo. Há sete anos você me faz a mulher mais feliz do mundo. Há sete anos que eu te amo. Feliz sete anos juntos, meu amor. Que a gente possa colecionar muito mais momentos marcantes e especiais como dessas fotos", escreveu Ticiane Pinheiro na legenda das fotos.

