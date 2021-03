Nego do Borel reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 19:40

Rio - Nego do Borel fez uma série de vídeos aos prantos e publicou em seu Instagram Stories, neste domingo. Ele até mostrou um momento em que estava no carro e um grupo em uma limousine passou ao seu lado, acenando, e uma das mulheres disse "ele estava batendo na mulher, mas está bom".

fotogaleria

O funkeiro ainda comentou que ouviu ser chamado de "macho escroto" enquanto ele estava em uma rede de fast food. "Ela disse: 'Ai, sai, macho escroto'. Eu fingi que não ouvi. Aí eu vim embora, chorando. Estou todo dia me perguntando, falando: Deus, por favor, pai, mostra para as pessoas que eu não fiz essas coisas, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não tenho voz, ninguém me escuta quando eu falo. Eu fico me pegando na depressão".

Em um momento de seu relato, ele disse: "Quero mandar um recado pra pessoa que eu amo, que ainda conitnuo amando, e quero que Deus abençoe. Mas não sei porque essa pessoa está fazendo isso, não fiz tanto de ruim pra merecer isso", disse o cantor, sem citar o nome de Duda Reis. "Deus, me ajuda, por favor, eu quero amor, quero carinho das pessoas, não quero ir embora. A vida não está mais fazendo sentido pra mim. Eu estou sendo julgado, muito massacrado, e as pessoas não querem me escutar".

Nego continuou seu desabafo aos prantos. "Queria pedir uma coisa para vocês, porque não estou aguentando mais. Queria pedir um pouquinho mais de amor, de carinho de vocês porque não sei até onde eu vou aguentar, tá ligado? Pedir ajuda à minha família, aos meus amigos, porque estou passando um momento muito difícil onde muitas pessoas estão me julgando. E não sei o que vai acontecer comigo. Eu quero pedir ajuda. Por favor, me ajudem. Eu não estou aguentando mais. Estou sendo acusado de várias coisas pesadas. Não quero que vocês acreditem em mim, não estou me vitimizando".



"Mas eu queria só que vocês esperassem a justiça, a polícia que estudou muito para ser polícia, para fazer perícia, tudo que eles fazem. Eles vieram na minha casa, pegaram tudo, estão levantando tudo. O juiz não é bobo. Então, por favor, se vocês quiserem me julgar, podem me julgar, mas deixa o juiz dar a palavra final. Deixa a polícia apurar tudo direitinho, todas as acusações. Eu estou muito triste, magoado, não sei até onde eu vou aguentar, muitos amigos se afastaram de mim. Só quero um pouquinho de carinho de vocês. Só me dá um pouquinho de amor, de carinho, por favor. Não se afastem de mim, não, eu não aguento mais", admitiu.



O funkeiro deixou claro que está sofrendo muito com toda essa situação: "Estou sofrendo muito. As pessoas estão falando que sou um monstro. Eu já errei e quero aprender, mas não sou isso tudo que estão falando. A minha família está destruída. A minha avó, a minha mãe está chorando. Não tá tendo show, não está tendo nada para ganhar dinheiro, estou tendo que gastar dinheiro com um monte de coisa, com advogado. Eu não sou isso, eu construí minha carreira com tanto amor e tanta dificuldade".

Ele ainda destacou: "Tive a oportunidade para entrar pro tráfico, para ser bandido. Já perdi muito amigo por ser bandido. Essa é uma parada que se fosse na comunidade, se falasse que estuprou, a pessoa ia morrer. É uma parada muito séria. Só preciso de um pouquinho de amor e carinho. De abraço. As mulheres estão me chamando de homem escroto, de nojento. Eu não sou isso. Queria mostrar para vocês quem eu sou, parece vocês saberem da verdade".



Vale lembrar que Nego se envolveu em algumas polêmicas no início do ano. Ele se separou de Duda Reis, que o acusou de agressão e abuso sexual -- que ele nega. O artista também foi alvo de uma operação policial e demitido da gravadora em que trabalhava.

Confira um trecho do vídeo:

