Tiago Leifert chora ao vivo ao falar sobre a saída de Lucas Penteado do BBB 21

Publicado 08/02/2021 17:14 | Atualizado 08/02/2021 17:18

Tiago Leifert usou as redes sociais para falar sobre os últimos acontecimentos do "Big Brother Brasil 21". Pelos Stories, do Instagram, o apresentador contou como se sente com essa nova edição.

"Falta só um ano para acabar o Big Brother. Está quase acabando já (risos). Estou cansado", disse ele.



Tiago ainda deu sua opinião sobre a saída de Lucas Penteado, no último fim de semana. Segundo o apresentador, ele se sente satisfeito com a edição. "Foi legal. Foi um bom programa ontem porque a gente conseguiu resolver tudo o que tinha para resolver. Deu uma saída legal para o Lucas. Já desejei sorte para ele no ar e vou continuar desejando. Vai dar muito certo e tem muitas oportunidades boas para a vida dele aí. Tem que respirar fundo e aproveitar", disse.



Por fim, Tiago agradeceu ao carinho que vem recebendo do público nos últimos dias "Obrigado pelas mensaens que vocês me mandaram. Muitas mensagens. Bugou o meu Instagram e não consigo mais responder ninguém. Está louco meu aplicativo".