Gracyanne Barbosa Reprodução

Por iG

Publicado 19/02/2021 16:10 | Atualizado 19/02/2021 16:11

Gracyanne Barbosa fez um desabafo no Stories após Belo voltar para casa. O cantor foi detido por conta de um show que realizou no sábado de Carnaval em uma escola pública do Rio de Janeiro sem permissão das autoridades necessárias. Ele foi solto na última quinta-feira (18) e a musa fitness refletiu que o importante é não desistir e ter resiliência sempre.



fotogaleria

Publicidade

"A gente pode cair, a gente pode ficar triste, mas a gente não pode desistir nunca. A gente não pode dar mole, temos que ter a nossa mente forte para nos levar sempre para frente. Por mais difícil que seja a situação, a nossa mente tem que nos jogar sempre para frente. De todos os problemas que a gente passa, a gente tem que tirar um aprendizado, crescer na vida, vencer e ter resiliência", Gracyanne disse no Stories.



A esposa de Belo falou que mesmo com todos os últimos contratempos ela não deixaria de tocar a vida. "É por isso que eu estou indo treinar, mesmo casada e com sono porque a gente não dormiu. Já está tudo bem e a gente segue em frente. É assim que tem ser na vida, não é só no treino, é para tudo", ela refletiu.