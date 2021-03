Carlos Alberto Nóbrega Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 18:51

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega venceu a luta contra a Covid-19. O apresentador do SBT deve receber alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, entre segunda e terça-feira. As informações foram confirmadas pela assessoria do SBT ao site Uol. A esposa dele, Renata Domingues também está curada da doença.

