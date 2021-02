Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:49

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (23), um cartaz para ajudar a 13ª DP (Copacabana) com informações que possam levar às prisões de Wellington Borghesi de Oliveira, de 25 anos e Thiago Amaral de Almeida, de 22. Eles são suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de duas vítimas, sendo uma delas o cabo PM Rodrigo Medina Coelho. Os dois já são considerados foragidos da Justiça.



Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na Zona Norte, o cabo Medina, estava à paisana em frente a um quiosque e assistia um bloco pré-carnavalesco em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 2019, quando houve um desentendimento entre pessoas que estavam no evento.

Na confusão, o cabo Medina, segundo investigações da 13ª DP, foi reconhecido como policial militar pelo criminoso Wellington, e acabou espancado por mais dois criminosos que estavam juntos com o bandido e teve traumatismo craniano grave.



Ele ficou internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon, por mais de dois meses, e recebeu alta quatro meses depois, mas com sequelas devido as agressões sofridas.Contra os dois envolvidos ainda em liberdade, foi expedido mandado de prisão, pela, pelo crime de Homicídio Qualificado. Um terceiro envolvido, Evandro Reis do Carmo, foi preso pela 12ª DP.O Disque Denúncia recebe informações sobre os dois procurados nos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).está encarregada das investigações e do inquérito criminal.