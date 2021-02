Anitta erra letras das músicas em live de Carnaval: 'Esqueci'

Rio - Anitta divertiu o público que estava assistindo a sua live de Carnaval, na tarde deste domingo. A cantora errou a letra de várias músicas, mas justificou: "Faz um ano que eu não canto, não faço shows, não faço exercícios. Esqueci as letras todas. Eu só faço alguns exercícios de aeróbico".

Uma das letras que Anitta esqueceu foi "Cobertor", parceria com Projota, que atualmente está no "BBB 21". "É porque ele está no BBB, não sei se posso cantar essa, aí esqueci", disse aos risos.

Os internautas se divertiram com o esquecimento de Anitta. "Pode pegar o celular pra ver, a gente não liga", disse uma pessoa. "Estava pegando o Lipe Ribeiro e esqueceu de rever as letras e coreografias", brincou outro internauta.

