Rio - A 2ª edição do “Festival Samba na Universidade” está marcada para os dias 22, 23, e 24 de fevereiro, sempre às 19h, e será transmitida pelos canais no YouTube do Centro de Artes UFF, da TV PUC RJ e do próprio Festival. A direção musical é de Nilze Carvalho. Além de Nilze, cantora e instrumentista, a programação do evento traz Tia Surica, Áurea Martins, João Cavalcanti, Moacyr Luz e Moyseis Marques.

Na segunda-feira, acontece o encontro entre Tia Surica, a Matriarca da Portela, e Nilze Carvalho, portelense de coração que ainda criança teve sua arte abraçada na quadra da escola. No repertório, Tia Surica nos presenteia com clássicos de compositores portelenses, como “Na Linha do Mar” (Paulinho da Viola), “Pintura Sem Arte” (Candeia) e “Quantas Lágrimas” (Manacéa). No show de Nilze, as canções escolhidas são “Nasci para Sonhar e Cantar” de Dona Ivone Lara, compositora sempre presente nas apresentações da cantora, “Verde Amarelo Negro Anil” canção de Nilze Carvalho e Marceu Vieira, que levou o álbum homônimo à indicação ao Grammy Latino 2015, “Dia de Graça” (Candeia), que destaca a importância da presença do negro na universidade, e o instrumental, que não poderia faltar, com "Brasileirinho". No final, as duas representantes da azul e branca de Madureira cantam juntas “Portela Na Avenida” (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro).

Já na terça-feira, é a vez de João Cavalcanti dividir o palco com Áurea Martins. João traz no repertório canções que o acompanham desde os tempos do Casuarina como “Disritmia” (Martinho da Vila), “Eu quero botar meu bloco na rua” (Sérgio Sampaio), além das autorais “Queira ou Não Queira” (João Cavalcanti) e “Ponto de Vista” (Edu Krieger / João Cavalcanti). Áurea Martins, que está em plena comemoração dos seus incríveis 80 anos, traz toda a propriedade que só quem tem quase 60 anos de carreira pode nos apresentar. Entre as canções escolhidas para a data, “Alvorecer” (D. Ivone Lara / Délcio Carvalho), “Doce de Côco” (Jacob do Bandolim / Hermínio Belo de Carvalho), “Molambo” (Jaime Florence / Augusto Mesquita) e “Moema Morenou” (Paulinho da Viola / Elton Medeiros). João e Áurea serão responsáveis pela interpretação de “O Samba é Meu Dom” (Wilson das Neves / Paulo César Pinheiro).

Para fechar com chave de ouro, dia 24 de fevereiro, as apresentações de Moyseis Marques e Moacyr Luz. Os sambas “Nomes de Favela” (Paulo César Pinheiro), “Oitava Cor” (Sombrinha / Sombra / Luiz Carlos da Vila), “O Quitandeiro” (Paulo da Portela / Monarco) e “Meu Canto é Pra Valer” (Moyseis Marques / Moacyr Luz) estão no repertório de Moyseis. Moacyr Luz, um dos maiores parceiros de Aldir Blanc, traz para o Festival seus sucessos com o compositor que nos deixou durante a pandemia, além de parte do setlist do tradicional Samba do Trabalhador. Entre as músicas, “Coração do Agreste” (Moacyr Luz / Aldir Blanc), “Mandingueiro” (Moacyr Luz / Aldir Blanc) e “Vida da Minha Vida” (Sereno / Moacyr Luz). Os dois encerram com “Saudade da Guanabara” (Moacyr Luz / Aldir Blanc / Paulo César Pinheiro).

Serviço “Festival Samba na Universidade 2021”:



Dia 22/02 - Nilze Carvalho e Tia Surica.



Dia 23/02 - João Cavalcanti e Áurea Martins.



Dia 24/02 - Moyseis Marques e Moacyr Luz.



Horários: Sempre às 19h.



Os shows serão transmitidos pelos canais:



Centro de Artes UFF - https://www.youtube.com/channel/UCwQ-vcD2vtSKA5RtxJ0emKA



TV PUC Rio - https://www.youtube.com/user/TvPucRio1



Samba Na Universidade - https://www.youtube.com/channel/UCJb0U1h9k3rYjfrZk91gQbA