Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:48 | Atualizado 23/02/2021 11:50

Rio - O Museu do Samba recebeu a visita da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, na última sexta-feira. Recepcionada pela fundadora da instituição, Nilcemar Nogueira, a secretária percorreu parte dos 7 mil m2 do Museu e visitou as duas exposições que estão em cartaz.

Acompanhada do subsecretário de Planejamento e Gestão da pasta, Vítor Corrêa, e do subsecretário de Eventos e Relações Institucionais, Rodrigo Castro, Danielle Barros também conheceu um pouco do premiado trabalho desenvolvido pela entidade nos últimos 20 anos.A pauta do encontro com Nilcemar Nogueira incluiu, ainda, parcerias futuras, políticas culturais sustentáveis e projetos de educação voltados para crianças e jovens de comunidades. A reunião também abordou a importância da criação de um amplo cadastro de trabalhadores que fazem parte da cadeia produtiva do samba e do carnaval."Fiquei muito feliz de poder conhecer o Museu do Samba, que tem um espaço incrível. O samba e o carnaval são patrimônios do nosso país, por isso todas as iniciativas de preservação da nossa memória são fundamentais. Incluir o Museu no roteiro histórico do nosso estado seria um grande legado. Vamos trabalhar por isso", destacou Danielle Barros.O encontro com a comitiva da Secretaria Estadual de Cultura foi comemorado por Nilcemar Nogueira. "Fiquei muito satisfeita com esta visita pois conheci uma gestora séria e comprometida. Espero que possamos desenvolver uma grande parceria. Além da preservação da memória do samba, o Museu está sempre focado em lutar pela implantação de políticas culturais e de transmissão do legado do samba, por meio da educação patrimonial. Estamos sempre à disposição para colaborar com o poder público", analisou.A visita de Danielle Barros ocorre menos de um mês após o Museu receber o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, que visitou a instituição no dia 28 de janeiro, ao lado da subsecretária da pasta, Ericka Gavinho. No mesmo dia, Nilcemar Nogueira recepcionou, ainda, a vereadora Tainá de Paula (PT).